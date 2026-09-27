Los Andes volvió al triunfo con un agónico gol de Franco Tisera

El Milrayitas derrotó 2-1 a Deportivo Morón en el Eduardo Gallardón por la fecha 31 de la Primera Nacional y cortó una racha de 10 partidos sin victorias.

El Milrayitas derrotó 2-1 a Deportivo Morón en el Eduardo Gallardón por la fecha 31 de la Primera Nacional y cortó una racha de 10 partidos sin victorias.

Los Andes volvió al triunfo después de 10 partidos. En el Eduardo Gallardón, el equipo dirigido por César Monasterio se impuso 2-1 ante Deportivo Morón por la fecha 31 de la Primera Nacional, con un gol agónico de Franco Tisera que desató el festejo de todo Lomas de Zamora.

El partido había comenzado cuesta arriba para el local. A los 32 minutos del primer tiempo, Franco Fagundez convirtió de penal y puso al Gallito 1-0 arriba. Los Andes no encontraba respuestas y se fue al descanso en desventaja, mientras que Morón buscaba aprovechar el resultado para mantenerse cerca de Ferro en la pelea de la Zona A.

En el complemento llegó la reacción del Milrayitas. Facundo Villarreal fue derribado dentro del área y Juan Cruz Robledo sancionó penal, que Mauricio Asenjo transformó en el 1-1 a los 31 minutos. El delantero volvió a convertir después de varios partidos y le dio vida a un equipo que necesitaba sumar de a tres para sostener sus aspiraciones.

Cuando el empate parecía sellado, Franco Tisera apareció en tiempo de descuento. Daniel Franco lanzó un pelotazo largo, el delantero aprovechó una desinteligencia de la defensa de Morón y, de cabeza, venció a Julio Salvá para decretar el 2-1 definitivo.

Con la victoria, Los Andes llegó a los 40 puntos y quedó a dos de Ciudad de Bolívar, último equipo que estaría ingresando al Reducido, además de tomar distancia de San Miguel en la parte baja.