¿Por qué están cerrados hoy shoppings y supermercados cerrados?

El Día del Empleado de Comercio se conmemora este lunes, motivo por el que shopping y supermercados estarán cerrados.

El Día del Empleado de Comercio se conmemora este lunes, motivo por el que shopping y supermercados estarán cerrados.

El Día del Empleado de Comercio 2026 se conmemora este lunes 28 de septiembre tras acordarse su traslado desde el sábado 26 original.

Equivale a un feriado nacional para los empleados bajo el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75, por lo que supermercados, hipermercados, shoppings y negocios céntricos con empleados no abrieron sus puertas hoy.

¿Hay negocios abiertos? Los comercios atendidos por sus dueños, farmacias de turno y estaciones de servicio permanecen abiertas.

Estos días no exigen el otorgamiento de un descanso compensatorio cuando se trabaja, sino el pago de un recargo equivalente del 100%. Si no se trabaja, el empleado tiene descanso ese día, pero su remuneración mensual no variará (no afecta presentismo, ni se aplican descuentos).