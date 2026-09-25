El pronóstico para el viernes y el fin de semana

La temperatura alcanzará los 26 grados este viernes, en la zona sur del Conurbano, y se anticipan chaparrones para el finde.

La temperatura alcanzará los 26 grados este viernes, en la zona sur del Conurbano, y se anticipan chaparrones para el finde.

Este viernes se presenta con excelentes condiciones en la zona sur del Conurbano. La temperatura se moverá entre los 12 y los 26 grados, mientras que el cielo se muestra parcialmente nublado, de acuerdo al reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Asimismo, el sábado llega con 23 grados de máxima y 13 de mínima, mientras que se repite la condición de cielo parcialmente nublado en la Región.

El domingo, por otro lado, comienza con chaparrones pero mejora y provoca un desplome de la temperatura, se repite la mínima de 13 grados pero la máxima se ubica en 19.

En tanto, la temperatura se moverá entre los 13 y los 20 grados el lunes, cuando resten tres días para el cambio de mes. Cielo mayormente nublado, pero sin precipitaciones en la zona sur.