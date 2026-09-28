El pronóstico para el AMBA: comienzo de semana inestable

¿Cómo estará el tiempo hoy y en los próximos días? SE esperan tormentas y chaparrones en el AMBA.

¿Cómo estará el tiempo hoy y en los próximos días? SE esperan tormentas y chaparrones en el AMBA.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la semana iniciará con lluvias fuertes, pero se esperan temperaturas acorde a la primavera en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El pronóstico.

Este lunes se presenta con cielo mayormente nublado y pueden registrarse algunas lluvias aisladas durante la mañana, mientras que se anuncian chaparrones por la noche. La temperatura se moverá entre los 14 y los 19 grados.

Para el martes, el organismo indica que se registrarían tormentas durante la madrugada y la mañana en el Área Metropolitana de Buenos Aires, que se convierten en chaparrones por la tarde. La noche estará a salvo. ¿La máxima? Será de 20 grados,

Todo mejora a partir del miércoles 30, que llega con un descenso de la temperatura. Cielo algo a parcialmente nublado, con una temperatura que irá desde los 10 a los 19 grados. Similares condiciones se anuncian para el jueves (1 de octubre), pero la marca térmica será de 18, y el viernes