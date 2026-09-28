Los feriados por la visita del Papa serán 9 y 11 de noviembre en la Provincia

La visita del Papa contempla un feriado nacional, el 9 de noviembre, y otro en el ámbito de la provincia de Buenos Aires.

La visita del Papa contempla un feriado nacional, el 9 de noviembre, y otro en el ámbito de la provincia de Buenos Aires.

El Gobierno declaró de interés nacional la visita oficial del Papa León XIV prevista entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026, a la vez que confirmó el esquema de feriados: son dos en la provincia de Buenos Aires.

El Decreto 1103/2026, publicado hoy en el Boletín Oficial, señala: “Decláranse de interés nacional la visita oficial a la República Argentina de Su Santidad el papa León XIV y las actividades oficiales, institucionales, protocolares y de organización vinculadas con dicha visita”.

En tanto, informó que se estableció “como feriado nacional el día lunes 9 de noviembre”, mientras que el martes 10 será feriado “exclusivamente en el ámbito de la Provincia de Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” y el miércoles 11 será “en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires”.

Además, se crea en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de ministros la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Visita de Su Santidad el papa León XIV” que tendrá por objeto planificar, coordinar, articular y conducir las acciones necesarias para la organización.