Argentina goleó 4-0 a Bolivia y comenzó con una victoria su nueva etapa

La Selección argentina se impuso 4-0 ante Bolivia en Córdoba, en el primer amistoso de la fecha FIFA y en el comienzo de una nueva etapa para el equipo de Lionel Scaloni. Lautaro Martínez, Nicolás Paz, Cristian Romero y José Manuel López marcaron los goles.

La Selección argentina se impuso 4-0 ante Bolivia en Córdoba, en el primer amistoso de la fecha FIFA y en el comienzo de una nueva etapa para el equipo de Lionel Scaloni. Lautaro Martínez, Nicolás Paz, Cristian Romero y José Manuel López marcaron los goles.

La Selección argentina comenzó esta nueva etapa con una contundente victoria por 4-0 ante Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni dominó el encuentro desde el comienzo y mostró una amplia superioridad frente al seleccionado boliviano.

Lautaro Martínez abrió el marcador con un derechazo cruzado y Nicolás Paz amplió la diferencia con una definición de gran calidad. En el complemento, Cristian “Cuti” Romero, quien además estrenó la capitanía ante la ausencia de Lionel Messi, convirtió de cabeza el tercer tanto, mientras que José Manuel López selló la goleada sobre el cierre.

Los debutantes de la noche

El triunfo también permitió que varios jóvenes sumaran sus primeros minutos con la Selección mayor. Valentín Gómez y Leonel Flores hicieron su debut absoluto con la camiseta argentina, en una jornada en la que Scaloni continuó dándoles lugar a futbolistas que buscan consolidarse en el nuevo ciclo. Gómez ingresó en el tramo final del partido, mientras que Flores tuvo minutos y participó de la jugada previa al cuarto gol argentino.

Scaloni: “El equipo tiene una identidad, juegue quien juegue”

Después de la goleada, Lionel Scaloni destacó el funcionamiento colectivo y sostuvo que la identidad de la Selección se mantiene independientemente de los nombres. “El equipo tiene una identidad, juegue quien juegue”, afirmó el entrenador, quien también señaló que Lionel Messi es “irremplazable”. Además, remarcó que el desafío será sostener la misma idea de juego, con la pelota, los pases y la búsqueda del arco rival.

Argentina continuará su agenda en esta fecha FIFA el próximo sábado 3 de octubre, cuando enfrentará a Burkina Faso en el estadio Monumental. Luego, el martes 6 se medirá con Benín, encuentro que marcará la despedida de Lionel Messi del seleccionado argentino.