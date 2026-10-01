El Servicio Meteorológico Nacional anticipó más lluvias de lo normal para los próximos tres meses

El Servicio Meteorológico Nacional prevé precipitaciones superiores a los registros habituales durante octubre, noviembre y diciembre de 2026. Buenos Aires y otras regiones del país estarán entre las zonas alcanzadas por el pronóstico.

El Servicio Meteorológico Nacional prevé precipitaciones superiores a los registros habituales durante octubre, noviembre y diciembre de 2026. Buenos Aires y otras regiones del país estarán entre las zonas alcanzadas por el pronóstico.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que se esperan lluvias superiores a lo normal durante octubre, noviembre y diciembre de 2026. El pronóstico climático trimestral fue elaborado el 30 de septiembre y contempla además un escenario de temperaturas inferiores a las habituales en buena parte del centro del país.

Según el informe, el Litoral presenta la mayor probabilidad de registrar precipitaciones por encima de lo normal. También aparecen dentro de este escenario el oeste de Santa Fe, Córdoba, el centro-sur de Cuyo, La Pampa, el oeste de la provincia de Buenos Aires y el noreste de la Patagonia. En cambio, el oeste del NOA tendría lluvias inferiores a los valores habituales.

En cuanto a las temperaturas, el SMN prevé registros inferiores a lo normal en gran parte de Cuyo, Córdoba, el oeste de Santa Fe, La Pampa y el oeste bonaerense. Un panorama similar se espera para el sur del Litoral, el centro-este de Buenos Aires y el noreste de la Patagonia, mientras que en sectores de Chaco, Formosa, Salta, Santiago del Estero y el sudoeste patagónico las temperaturas podrían ubicarse entre normales y superiores a las normales.

El pronóstico trimestral se construye a partir de las previsiones de modelos globales de simulación climática y modelos estadísticos nacionales, además del análisis de las condiciones oceánicas y atmosféricas. El escenario proyectado se da en el marco de la continuidad del fenómeno El Niño, que influye sobre el comportamiento de las precipitaciones durante los próximos meses.