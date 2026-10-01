Myriam Bregman encabezó un encuentro con jóvenes y estudiantes en Lanús

La diputada nacional por el PTS en el Frente de Izquierda Unidad participó de un encuentro con estudiantes secundarios, terciarios, universitarios y jóvenes trabajadores de la zona sur del conurbano en la Universidad Nacional de Lanús (UNLa).

La convocatoria desbordó la sala del Cine Tita Merello y decenas de jóvenes siguieron la actividad desde afuera, bajo una bandera con la consigna “La tierra no se vende, ni se quema, ni se desaloja”.

Bregman llegó a la universidad pocas horas después de protagonizar un fuerte cruce en el Congreso con diputados de La Libertad Avanza, a quienes acusó de utilizar la cuestión Malvinas como cortina de humo para encubrir la entrega de tierras que busca hacer efectiva la Corte Suprema.

Bregman destacó el protagonismo de la juventud en las luchas que se desarrollan en el mundo, con protagonismo de la juventud. Sostuvo que en Argentina es necesario derrotar el plan de Javier Milei, y sus cómplices, en las calles, en perspectiva de construir desde abajo la huelga general. En ese marco, convocó a movilizar por la defensa de nuestras tierras e interpelo a la juventud a organizarse y sumarse a los comités y agrupaciones.

La jornada, convocada por los Comités, el Frente de Estudiantes de Izquierda, el CESACO y la Juventud del PTS, cerró con un pañuelazo y la invitación a las próximas actividades: la autoconvocatoria en defensa de la tierra este viernes 2 de octubre a las 17 en Parque Lezama para preparar una movilización; el 39° Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades en Córdoba, del 10 al 12 de octubre; la 5° Marcha Federal Universitaria, del 15 de octubre.