Almirante Brown: detienen a un hombre acusado de abuso sexual reiterado y coacciones contra su pareja

Un hombre de 32 años fue detenido por personal policial, acusado de abusar sexualmente de su novia en reiteradas oportunidades y de amenazarla para evitar que realizara la denuncia. El caso se registró en la localidad de Malvinas Argentinas, perteneciente al partido de Almirante Brown.

Según informaron fuentes judiciales, el sujeto fue apresado en los últimos días como resultado de un allanamiento llevado a cabo en una vivienda ubicada en Florida al 3100, a pocos metros del cruce con Combate de Monte Santiago.

Las tareas de investigación y el operativo de detención estuvieron a cargo del personal de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) del distrito y de la DDI de la zona. Las acciones fueron coordinadas bajo las directivas de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 9, fiscalía temática de Violencia Familiar y de Género de los tribunales locales.

De acuerdo con lo que consta en el expediente judicial, la víctima declaró que sufría violencia física por parte del acusado, quien la obligaba a mantener relaciones sexuales y la intimidaba para que no lo denunciara. Asimismo, la mujer señaló que las agresiones habían comenzado en el año 2018.

La causa penal se encuentra caratulada preventivamente como “Abuso sexual gravemente ultrajante por su duración y acceso carnal reiterados en concurso real con coacciones”, con intervención del Juzgado de Garantías N° 5 de la jurisdicción. Los datos de las personas implicadas se mantienen en reserva por motivos legales y para proteger a la víctima.