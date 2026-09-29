Scaloni con el equipo en mente y con ganas de seguir dirigiendo a la Selección argentina

El entrenador aseguró que tiene prácticamente definida la formación para el próximo partido, aunque esperará al último entrenamiento para comunicarles el equipo a los jugadores. Además, habló sobre la ausencia de Lionel Messi, el recambio y su futuro al frente del seleccionado

El entrenador aseguró que tiene prácticamente definida la formación para el próximo partido, aunque esperará al último entrenamiento para comunicarles el equipo a los jugadores. Además, habló sobre la ausencia de Lionel Messi, el recambio y su futuro al frente del seleccionado

El director técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, aseguró que ya tiene prácticamente definido el equipo de la Selección argentina para el próximo partido, aunque aclaró que todavía debe realizar el último entrenamiento antes de comunicarles la formación a los jugadores. “El equipo lo tengo más o menos confirmado. Tenemos el entrenamiento hoy y los jugadores aún no lo saben; después de la actividad se los diremos”, expresó.

El entrenador también volvió a referirse a su continuidad al frente del seleccionado y reconoció que todavía analiza la situación. “Las ganas de seguir en la Selección están”, afirmó Scaloni, quien había planteado la necesidad de evaluar su futuro después de la última final. En ese sentido, explicó que debió analizar especialmente el aspecto deportivo y que comunicará su decisión cuando llegue el momento.

Ante la ausencia de Lionel Messi, Scaloni destacó la importancia del capitán y valoró la respuesta del plantel cuando no estuvo disponible. “Es indudable que él es un jugador indispensable. Por suerte en los partidos en los que no estuvo el equipo ha respondido”, señaló. Además, remarcó que la identidad del equipo no cambiará y que buscarán mantener la idea de tener la pelota. Sobre la capitanía, confirmó que después de Messi y Nicolás Otamendi, el orden es Cristian “Cuti” Romero, Emiliano Martínez y Lautaro Martínez. “El capitán, hoy Cuti, además de ser un gran jugador aceptó la responsabilidad de la cinta”, sostuvo.

En relación con el recambio, los nuevos convocados y el compromiso del plantel, Scaloni destacó que los jóvenes vienen siendo monitoreados y que tendrán oportunidades para aportar. También se refirió a Leandro Paredes, a quien definió como un jugador histórico de la Selección, y aseguró que todavía no habló con él sobre su situación. A su vez, resaltó las ganas de los futbolistas de volver a reunirse y afirmó que Argentina seguirá compitiendo. Por último, cuestionó la saturación del calendario internacional, destacó el vínculo construido con los hinchas y recordó sus comienzos al frente del equipo: “No es una revancha lo que logramos después; son opiniones y están bien”.

La decisión tomó con la 10 de la selección argentina

Scaloni también decidió mantener vacante la camiseta número 10 durante estos partidos. Scaloni explicó que no es obligatorio que un futbolista utilice ese dorsal y que, por el momento, nadie ocupará el número que llevó Messi durante gran parte de su trayectoria con la Selección. La decisión se da en el marco de la transición que atraviesa el equipo después de la salida del capitán.