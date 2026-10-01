Corte de agua este domingo: 15 localidades de zona sur estarán 15 horas sin suministro

Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) informó que este domingo 4 de octubre se llevará a cabo un extenso corte de agua potable que afectará a quince localidades de la zona sur del conurbano bonaerense. La interrupción del servicio se extenderá por 15 horas ininterrumpidas, comenzando a las 7 de la mañana y finalizando a las 10 de la noche.

La medida responde a una serie de trabajos programados en el marco del Plan Integral de Mejora y Mantenimiento de la red. Según detalló la prestataria, las zonas afectadas en Lomas de Zamora serán Banfield, Temperley, Turdera, Llavallol, Ingeniero Budge, Villa Albertina, Villa Fiorito, San José y Lomas centro.

En el partido de Almirante Brown, el corte abarcará a Adrogué, Burzaco, Rafael Calzada, José Mármol, Ministro Rivadavia y Malvinas Argentinas.

Impacto en la peregrinación a Luján

Un factor que agrava la situación es la coincidencia del corte con el segundo día de la tradicional peregrinación juvenil a Luján. Miles de feligreses de la zona sur que regresen a sus hogares durante la jornada del domingo, tras haber caminado 60 kilómetros, se encontrarán sin suministro de red para higienizarse. Ante este escenario, resulta indispensable dejar reservas preparadas antes de salir.

Recomendaciones para los usuarios

Frente a la extensión temporal del corte, se aconseja tomar medidas preventivas desde la noche del sábado:

Acopio para consumo : Llenar botellas y bidones, calculando un mínimo de dos litros diarios por persona para beber.

: Llenar botellas y bidones, calculando un mínimo de dos litros diarios por persona para beber. Uso sanitario: Reservar agua en baldes grandes para asegurar el funcionamiento de los inodoros.

Reservar agua en baldes grandes para asegurar el funcionamiento de los inodoros. Cuidado de reservas: Evitar vaciar el tanque domiciliario durante las primeras horas de la mañana y posponer el uso de electrodomésticos de alto consumo, como lavarropas o lavavajillas, para el día lunes.

Evitar vaciar el tanque domiciliario durante las primeras horas de la mañana y posponer el uso de electrodomésticos de alto consumo, como lavarropas o lavavajillas, para el día lunes. Grupos vulnerables: Preparar con antelación todo lo necesario si en el domicilio residen adultos mayores, bebés o personas con enfermedades crónicas.

AySA aclaró que la normalización del servicio, como es habitual en estos casos, será progresiva. Las zonas geográficamente más altas o ubicadas al final de la red de distribución podrían demorar horas adicionales en recuperar la presión normal. Asimismo, se advierte que al restablecerse el suministro el agua puede presentar turbiedad, por lo que se sugiere dejar correr las canillas unos minutos antes de consumirla.

Por último, en caso de que el corte se prolongue más allá de las 22 del domingo, los usuarios pueden asentar sus reclamos a través del WhatsApp de la empresa (11-5984-5794) o llamando a la línea gratuita 0800-321-2482, disponible las 24 horas. Es fundamental solicitar y conservar el número de reclamo para realizar el seguimiento correspondiente.