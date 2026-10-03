Peregrinación a Luján en vísperas de la visita del Papa

Miles de personas participan de la peregrinación a Luján, bajo el lema "Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos".

Miles de personas participan de la peregrinación a Luján, bajo el lema "Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos".

La 52ª Peregrinación Juvenil a Luján se realiza este fin de semana, en vísperas de la visita del Papa León XIV a la Argentina. Más de dos millones de personas participan del evento, bajo el lema “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos” y la lluvia.

El recorrido total es de cerca de 60 kilómetros. Gran operativo: Hay hospitales móviles, personal médico, ambulancias, baños químicos, efectivos policiales, patrulleros, controles de tránsito, personal de Defensa Civil, stands para proveer agua y alimentos.

Durante los dos días (sábado y domingo) participarán unos 6.000 voluntarios, que estarán acompañando a los caminantes a lo largo del trayecto para asistirlos.

Durante la peregrinación habrá postas sanitarias, puntos de hidratación, sanitarios y puestos de alimentación para las y los peregrinos.



👉 Estos son los puntos de asistencia que vas a encontrar durante el recorrido. pic.twitter.com/Zpyhgv8BCH — Gobierno PBA (@BAProvincia) October 1, 2026

A su vez, Trenes Argentinos anunció un esquema de refuerzos con decenas de formaciones adicionales entre Moreno y Luján para este fin de semana.

Durante la jornada del sábado, se incorporarán 16 frecuencias complementarias con partida en Moreno rumbo a Luján, mientras que en sentido inverso se despacharán 14 trenes para atender el flujo de convocantes a dicha caminata.

Para el domingo, cuando se espera el mayor movimiento por la desconcentración, el operativo dispondrá de 12 formaciones desde Moreno y 14 desde Luján.

AySA también anunció que, una vez más, será parte e informó que proyectan un operativo especial de asistencia de agua potable para asistir a los fieles que se acerquen a la Basílica.