Banfield y Boca ya tienen día para la semifinal de la Copa Argentina

La AFA confirmó cuándo se disputará el cruce entre el Taladro y el Xeneize por un lugar en la final del certamen. El partido será el sábado 14 de noviembre, aunque todavía resta definir el horario y el estadio.

La AFA confirmó cuándo se disputará el cruce entre el Taladro y el Xeneize por un lugar en la final del certamen. El partido será el sábado 14 de noviembre, aunque todavía resta definir el horario y el estadio.

Banfield-Boca ya tiene fecha. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) definió que la semifinal de la Copa Argentina se jugará el sábado 14 de noviembre, en una jornada correspondiente a la ventana internacional de selecciones. El horario y la sede del encuentro todavía no fueron confirmados.

El partido había generado distintas alternativas debido al apretado calendario de Boca, que además de la Copa Argentina afronta la Copa Sudamericana y el tramo final del Torneo Clausura. Finalmente, la organización decidió postergar el cruce y ubicarlo en noviembre.

La otra semifinal de la competencia también quedó definida: Atlético Tucumán y Platense se enfrentarán el miércoles 28 de octubre, con estadio y horario a confirmar. La final de la Copa Argentina, en tanto, fue establecida para el miércoles 2 de diciembre.

Banfield llegó a esta instancia después de eliminar a Deportivo Riestra por penales, mientras que Boca consiguió su clasificación tras remontar un 0-2 ante Racing y ganar 3-2 en Rosario. Ahora, ambos buscarán meterse en la definición del torneo federal.