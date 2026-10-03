Avellaneda: jugaba un partido de futsal cuando fue detenido

Un hombre fue detenido en Avellaneda, acusado de contratar a un sicario para matar a un rival. Tenía un frondoso prontuario.

Un hombre fue detenido en Avellaneda, acusado de contratar a un sicario para matar a un rival. Tenía un frondoso prontuario.

Un hombre de 35 años fue detenido en Avellaneda acusado de haber contratado a un sicario para asesinar a un rival con quien mantenía una disputa vinculada a actividades ilícitas. Tenía un pedido de captura vigente por tenencia de armas, homicidio y encubrimiento.

La aprehensión fue concretada por efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) mientras el sospechoso disputaba un partido de futsal senior en una sede deportiva de Avellaneda, luego de que tareas de campo permitieran establecer que participaba de un torneo organizado por una liga amateur.

El caso

El acusado mantenía desde hacía varios meses un conflicto con la víctima en el Complejo Habitacional Villa Soldati, en la Ciudad de Buenos Aires. En ese contexto habría organizado el asesinato de su rival y contratado a un sicario para ejecutarlo.

A principios de marzo de este año, el atacante efectuó cuatro disparos contra la víctima con una pistola calibre 380; luego, el hombre fue trasladado al Hospital Piñero, donde falleció días después como consecuencia de las heridas.

En el marco de la causa, la Justicia ordenó allanar el domicilio del acusado y, durante el procedimiento, los efectivos secuestraron el arma presuntamente utilizada en el homicidio, que posteriormente se determinó que había sido sustraída de una vivienda en 2021.

El sospechoso no fue encontrado en el lugar y permaneció prófugo, por lo que efectivos de la División Búsqueda de Prófugos continuaron con las tareas para localizarlo. Así, lograron establecer cuándo y dónde disputaría uno de los encuentros del torneo de futsal.

El partido

Los policías ingresaron de manera encubierta al lugar y, junto con personal del Departamento Antisecuestros Norte, identificaron al prófugo mientras disputaba el partido. Finalmente, los efectivos concretaron la detención.

Durante el procedimiento, un grupo de familiares y allegados del acusado intentó impedir el accionar policial, pero la situación fue controlada sin que se registraran personas heridas.