Revisarán el sobreseimiento de Caputo por el bono a 100 años

La fiscal reclamó llegar hasta el máximo tribunal penal federal del país para que se revoque el sobreseimiento.

La fiscal reclamó llegar hasta el máximo tribunal penal federal del país para que se revoque el sobreseimiento.

La Sala I de la Cámara Criminal y Correcional Federal aceptó el recurso de casación sobre el sobreseimiento del ministro de Economía, Luis Caputo, por la supuesta omisión de declarar vínculos con sociedades beneficiadas a la hora de emitir un bono a 100 años.

Los jueces Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola votaron a favor de habilitar la revisión; Mariano Llorens votó en disidencia.

Finalmente, el tribunal resolvió declarar admisible (aceptar de manera formal) el recurso de casación de la fiscal Eugenia Anzorreguy, quien reclamó llegar hasta el máximo tribunal penal federal del país para que se revoque esa decisión. El 7 de septiembre, el mismo tribunal había confirmado el sobreseimiento.

Caputo fue investigado por sus vínculos con el conglomerado financiero Noctua, y la emisión de un bono a 100 años, la supuesta omisión de información en sus declaraciones juradas y un eventual uso de información privilegiada durante su paso por la Secretaría y el Ministerio de Finanzas en el macrismo.