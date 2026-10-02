Milei cerró su gira por Francia y aseguró que Argentina avanza “a paso firme hacia el futuro”

El Presidente encabezó el cierre de la Argentina Week París en uno de los salones de la Torre Eiffel y sostuvo que el país atraviesa un “cambio de página” respecto de los últimos 100 años. También llamó a atraer inversiones y conectar el talento argentino con el mundo.

El Presidente encabezó el cierre de la Argentina Week París en uno de los salones de la Torre Eiffel y sostuvo que el país atraviesa un “cambio de página” respecto de los últimos 100 años. También llamó a atraer inversiones y conectar el talento argentino con el mundo.

El presidente Javier Milei cerró este viernes su gira por Francia con un acto en uno de los salones de la Torre Eiffel, en el marco de la Argentina Week París. Durante su discurso, afirmó que la Argentina atraviesa un “cambio de página respecto a sus últimos 100 años de historia” y sostuvo que el país se dirige “nuevamente a paso firme hacia el futuro”.

El encuentro comenzó con la interpretación del Himno Nacional Argentino y luego Milei destacó las actividades desarrolladas durante su visita a París. “Fueron unas jornadas espectaculares, en las que pudimos compartir nuestra pasión por el futuro del país”, expresó el mandatario ante los asistentes.

En ese marco, el Presidente planteó que la Argentina Week podría repetirse en París y trasladarse a otros foros internacionales con el objetivo de promover oportunidades de inversión. “Queremos atraer inversiones, potencial, talento argentino y conectarlo con el mundo y mejorar la calidad de vida de todos nuestros ciudadanos”, señaló.

El acto en la Torre Eiffel marcó el cierre de la agenda de Milei en Francia, que incluyó encuentros con autoridades, empresarios e inversores. Durante la gira también mantuvo una reunión bilateral con el presidente francés Emmanuel Macron y participó de distintas actividades vinculadas con la promoción de inversiones en Argentina.