Sábado pasado por agua en la Región

El pronóstico del Servicio Meteorológico para este fin de semana. Mejor domingo que sábado.

El pronóstico del Servicio Meteorológico para este fin de semana. Mejor domingo que sábado.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) precisó que será un sábado pasado por agua en la zona sur del Conurbano, pero el domingo se presenta con condiciones ideales para disfrutar de paseos al aire libre.

Se esperan tormentas aisladas por la mañana y lluvias aisladas durante la tarde, pero mejora hacia la noche. La temperatura se moverá entre los 12 y los 16 grados.

Por otro lado, el domingo comienza con neblina, pero el cielo se mostrará parcialmente nublado. La temperatura mínima sería de apenas 7 grados, pero la máxima se ubica en 20.

Finalmente, el lunes se presenta con buenas condiciones. Las nubes pierden protagonismo con el correr de las horas, en el marco de una jornada con una máxima de 22 grados.