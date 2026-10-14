La Canasta Básica Total, que marca el límite con la pobreza, fue de $1.632.505 en septiembre. Aumentó un 24,7% en lo que va del año, por encima de la inflación.

La Canasta Básica Total, que marca el límite con la pobreza, fue de $1.632.505 en septiembre. Aumentó un 24,7% en lo que va del año, por encima de la inflación.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que una familia necesitó más de $1.600.000 para no caer en la pobreza, mientras que el límite con la indigencia quedó fijado en $736.000.

Tanto la Canasta Básica Alimentaria (CBA) como la Total (CBT) registraron un aumento que quedó por debajo de la inflación de septiembre. La variación mensual fue de 1,7% en ambos casos.

Comparadas con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), ambas quedaron 0,2 puntos porcentuales (p.p.) por debajo del nivel, que fue de 1,9%. Sin embargo, si se mira la variación interanual, tanto la CBA como la CBT superaron a la inflación: fue de 40% y 38,7%, respectivamente.

Lo mismo ocurrió con el acumulado del año, en el que la CBA aumentó 25,3% y la CBT 24,7%, ante una inflación acumulada de 23,6% en lo que va del año.

Una familia necesito más de 1.600.000 para no caer en la pobreza, dato que surge de la Canasta Básica Total. Un hogar de cuatro integrantes necesitó $1.632.505 en septiembre (CBT), mientras que la CBA delimila la indigencia: $738.690.