Estudiantes de la UNLZ crearon un chatbot con inteligencia artificial para prevenir el dengue

Un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) desarrolló DENG.IA, un chatbot impulsado por inteligencia artificial que brinda información y recomendaciones para prevenir el dengue. La herramienta busca transformar los datos sanitarios y las indicaciones médicas en acciones sencillas que los vecinos puedan incorporar a su vida cotidiana.

El proyecto surgió ante la preocupación por el riesgo de nuevos brotes de dengue durante la temporada de verano y las alertas vinculadas con el fenómeno climático de El Niño. Su objetivo es reunir información de organismos oficiales y fuentes científicas en un único canal de consulta, accesible e interactivo, que permita resolver dudas y orientar las medidas de prevención en los hogares.

DENG.IA funciona como un asistente virtual que responde preguntas sobre la enfermedad, las medidas para evitar la proliferación del mosquito Aedes aegypti y las acciones que deben adoptarse antes y durante un brote. De esta manera, procura superar una de las principales dificultades que identificaron sus creadores: la dispersión de información sanitaria y el uso de un lenguaje técnico que no siempre resulta comprensible para la población.

“Conocer los riesgos del dengue no alcanza si la comunidad no sabe exactamente qué medidas tomar en su casa. DENG.IA nace para transformar la información dispersa en decisiones de prevención claras, individuales y colectivas”, explicaron los estudiantes Luciana Billan, Franco Agustín Pared, Candela Santoro y Carla Stefaninski, responsables de la iniciativa.

Además del chatbot, el proyecto contempla la incorporación de un mapa colaborativo en el que los usuarios podrán aportar información sobre posibles criaderos del mosquito, casos de dengue y centros de vacunación cercanos. Esta herramienta apunta a favorecer la participación comunitaria y facilitar el acceso a datos de interés para la prevención.

Una respuesta desde la universidad

DENG.IA fue desarrollado por estudiantes de la carrera de Publicidad de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNLZ, en el marco de la materia Diseño Multimedial, bajo la supervisión de los docentes Sebastián Violante y Marcelo Ostres.

La propuesta combina herramientas de comunicación digital e inteligencia artificial para abordar un problema de salud pública que afecta a miles de personas y requiere medidas de prevención sostenidas, especialmente en los períodos de mayor actividad del mosquito transmisor.

Con este desarrollo, los estudiantes buscan demostrar que las nuevas tecnologías también pueden contribuir a mejorar la comunicación sanitaria y promover la participación de los vecinos en el cuidado de su entorno.

La iniciativa plantea, además, un desafío para la prevención del dengue: que la información no se limite a advertir sobre los riesgos, sino que ayude a las personas a saber qué hacer, cómo hacerlo y cuándo actuar.