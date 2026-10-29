Lula a Macri: “Recuerdo con nostalgia cuando las diferencias se solucionaban de manera civilizada”

El presidente Lula da Silva agradeció, este jueves, el mensaje del ex presidente Mauricio Macri, quien felicitó al mandatario brasileño por su reelección, y afirmó que recuerda con “nostalgia” cuando las diferencias diplomáticas “se solucionaban de manera civilizada”.

“Agradezco al ex presidente Mauricio Macri por los saludos. Comparto plenamente el deseo de una región que trabaje unida por el desarrollo y la prosperidad de nuestros pueblos. Y recuerdo con nostalgia los tiempos en que diferencias circunstanciales entre nuestros países se discutían y se solucionaban de manera civilizada y republicana“, publicó en sus redes el presidente de Brasil.

La relación política entre Macri y Lula estuvo marcada por profundas diferencias ideológicas y algunos momentos de tensión política a lo largo de los años, a pesar de no haber compartido el mismo periodo en el rol de jefes de Estado.

Durante la presidencia de Macri, que comprendió el tramo entre 2015 y 2019, Lula se encontró fuera del gobierno brasileño, ya que sus dos primeros mandatos fueron desde 2003 a 2010 y luego regresó al poder en el año 2023, gestión que mantiene hasta hoy y que, el domingo pasado, extendió hasta el 2030.

El ex mandatario argentino fue contemporánteo con Dilma Rousseff, hasta el proceso de su destitución producido en 2016, y luego con Michel Temer; a partir de 2019 afianzó su vínculo con Jair Bolsonaro, con quien mantuvo una gran cercanía política y apoyó públicamente su reelección en Argentina, que terminó con la victoria de Alberto Fernández.

En los años en los que Lula se encontró fuera del gobierno de Brasil, cuestionó la gestión económica de Macri, en particular sobre la solicitud del préstamo ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2018, con la crisis económica que atravesaba nuestro país.

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Luego del triunfo por la reelección de Lula, con un cuarto mandato como presidente de Brasil, tanto Macri como el PRO lo felicitaron públicamente y le desearon prosperidad para la región, en absoluto contraste político con la omisión del presidente Javier Milei.

A su vez, Lula agradeció los buenos deseos y se refirió a “aquellas épocas” en que las adversidades entre ambas naciones se discutían de forma civilizada, en contraposición a los insultos que propició Milei durante la campaña presidencial a favor de Flávio Bolsonaro.