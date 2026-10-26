Lunes frío pero empieza a subir la temperatura en la zona sur

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional para este lunes y los próximos días en la zona sur del Conurbano.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional para este lunes y los próximos días en la zona sur del Conurbano.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que si bien este lunes se presenta frío, la temperatura comienza a subir en la zona sur del Conurbano, hasta alcanzar los 23 grados.

Esta jornada se presenta con cielo parcialmente nublado, pero se despejará hacia el mediodía y las nubes vuelven a ganar terreno por la tarde. La temperatura se moverá entre los 8 y los 17 grados.

Asimismo, la temperatura mínima anunciada para el martes es de 11 grados y la máxima llega a 19. Cielo mayormente nublado en la zona sur.

La marca térmica llega a los 22 grados tanto el miércoles como el jueves, con mínimas amables, en jornadas con cielo parcial y mayormente nublado.

Finalmente, la temperatura alcanzará los 23 grados el viernes, con una mínima de 13, y cielo mayor a parcialmente nublado.