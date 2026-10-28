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El pronóstico para los últimos días de octubre

El pronóstico del Servicio Meteorológico para este miércoles y lo que resta de la semana.
Clima Pronóstico nublado

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirma el pronóstico de inestabilidad anunciada y advierte que este miércoles se presenta con tormentas aisladas durante la tarde y la noche en la zona sur del Conurbano. La temperatura máxima anunciada es de 22 grados.

Asimismo, el jueves comienza con tormentas aisladas. Se anuncian chaparrones durante la mañana y la tarde, mientras que la noche estaría a salvo: cielo mayormente nublado. La temperatura mínima sería de 14 y la máxima vuelve a ubicarse en 22.

Lo que resta de la semana es sin lluvias. El viernes sería una jornada con cielo mayormente nublado en la zona sur, con una máxima de 23; la marca térmica será de 25 grados y se anuncia cielo parcialmente nublado tanto para el sábado, último día de octubre, como para el domingo, inicio de noviembre.

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