Falleció la mamá de Lionel Scaloni

Eulalia Marzetti, la madre de Lionel Scaloni, falleció a los 74 años en Pujato. La despedida será íntima.

Eulalia Marzetti, la madre de Lionel Scaloni, falleció a los 74 años en Pujato. La despedida será íntima.

La madre de Lionel Scaloni, Eulalia Marzetti, murió a los 74 años en la ciudad santafesina de Pujato. La despedida será íntima. La Asociación de Fútbol Argentino (AFA) emitió un comunicado.

La madre de Scaloni atravesaba hace varios años un delicado estado de salud e incluso el DT de la Selección Argentina se replanteó en más de una ocasión dejar el cargo debido a esta situación.

Scaloni se encuentra en camino hacia el velorio, que será de carácter íntimo.

“La Asociación del Fútbol Argentino toda, con su Presidente Claudio Tapia a la cabeza, le envía sus condolencias a nuestro entrenador Lionel Scaloni y toda su familia por el fallecimiento de su madre, Eulalia Marzetti”, reza el mensaje de la AFA. “El abrazo fraternal de todos los argentinos para el gringo y sus seres queridos en este difícil momento. ¡Mucha fuerza!”, cierra.