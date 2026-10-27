Cambió el pronóstico: siguen los días inestables

El pronóstico del Servicio Meteorológico para este martes y el resto de la semana. Se esperan chaparrones para hoy.

El pronóstico del Servicio Meteorológico para este martes y el resto de la semana. Se esperan chaparrones para hoy.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) modificó el pronóstico para esta semana y advierte sobre el retorno de la inestabilidad. Recién el fin de semana estaría a salvo de la lluvia. La temperatura, en tanto, sigue en ascenso.

La temperatura se moverá entre los 13 y los 19 grados este martes, que se presenta con cielo mayormente nublado. Se anuncian chaparrones por la tarde, pero no se esperan precipitaciones en el cierre de la jornada.

Asimismo, el miércoles será el día sándwich. La temperatura mínima anunciada es de 13 y la máxima se ubica en 22. ¿Qué se espera? Nada de lluvias, pero las nubes irán ganando terreno durante la jornada, en la zona sur del Conurbano.

El jueves comienza con tormentas aisladas, de acuerdo al pronóstico del SMN, y se esperan chaparrones en la segunda mitad. La temperatura máxima vuelve a ubicarse en 22 grados durante esta jornada, que sería la última inestable.

La marca térmica será de 23 grados el viernes, cuando el cielo pasará de mayor a parcialmente nublado. Será la antesala de un fin de semana con buenas condiciones. cielo parcialmente nublado con máximas de 25 y 24 grados para sábado y domingo.