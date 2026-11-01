Aumenta el colectivo en el AMBA: cuánto cuesta el boleto desde este 1° de noviembre

El aumento del colectivo comenzó a regir este domingo 1° de noviembre en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con nuevas tarifas para los servicios de la Ciudad de Buenos Aires, la provincia y la jurisdicción nacional. En el caso de las líneas bonaerenses, el incremento fue del 5%, mientras que en CABA y los servicios nacionales la actualización fue del 3,9%.

Cuánto cuesta el boleto de colectivo en la provincia de Buenos Aires

En las líneas de colectivos que circulan por la provincia de Buenos Aires, el boleto mínimo para recorridos de hasta 3 kilómetros pasó a $1.262,48 para quienes tienen la SUBE registrada. Para los viajes de entre 3 y 6 kilómetros, la tarifa es de $1.419,78; de 6 a 12 kilómetros, $1.577,08; y de 12 a 27 kilómetros, $1.893,71. En los recorridos de más de 27 kilómetros, el pasaje cuesta $2.250,34.

Las tarifas en CABA y en las líneas nacionales

En las líneas que circulan exclusivamente dentro de la Ciudad de Buenos Aires, el boleto mínimo quedó en $956,38, mientras que los recorridos de 3 a 6 kilómetros cuestan $1.062,70; de 6 a 12 kilómetros, $1.144,55; y de 12 a 27 kilómetros, $1.226,48. Por su parte, en las líneas de jurisdicción nacional, el pasaje mínimo pasó a $771,78; los tramos de 3 a 6 kilómetros cuestan $895,26, de 6 a 12 kilómetros $1.041,91 y de 12 a 27 kilómetros $1.389,21.

El valor final del boleto depende de la jurisdicción de la línea, la distancia recorrida y la registración de la tarjeta SUBE. En las líneas bonaerenses y nacionales, quienes viajen con una tarjeta sin registrar deberán pagar el doble de la tarifa correspondiente, mientras que en CABA el boleto mínimo sin registrar cuesta $1.520,64.