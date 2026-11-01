El balance de Nico Domingo tras la fase regular de Temperley

El entrenador del Gasolero realizó una autocrítica por no haber conseguido el pase a la final por el primer ascenso, valoró la campaña del equipo y dejó en claro que el gran objetivo ahora será subir a Primera División a través del Reducido.

El entrenador del Gasolero realizó una autocrítica por no haber conseguido el pase a la final por el primer ascenso, valoró la campaña del equipo y dejó en claro que el gran objetivo ahora será subir a Primera División a través del Reducido.

Tras finalizar la etapa regular de la Primera Nacional, el director tectónico de Temperley, Nicolás Domingo, compartió un mensaje en sus redes sociales en el que hizo un balance de la temporada de Temperley. El entrenador reconoció la frustración por no haber alcanzado la final por el primer ascenso, luego de terminar en el tercer puesto de su zona y quedar a las puertas de ese objetivo.

En su análisis, destacó los números del equipo, los clásicos, el rendimiento de los juveniles y el buen fútbol desplegado durante varios momentos del campeonato. También resaltó el crecimiento colectivo y la gran segunda rueda que le permitió al Celeste pelear por el primer lugar hasta la última fecha. Sin embargo, reconoció que los resultados de los últimos tres partidos impidieron coronar la campaña.

“El primer objetivo de estar en la final se nos escapó, y somos responsables por eso”, expresó Domingo, quien además dejó en claro cuál será la meta para la próxima instancia: “El segundo ascenso es el único y gran objetivo para esta nueva parte del campeonato que empieza”. En ese sentido, agradeció al cuerpo técnico, los jugadores, la Comisión de Fútbol y los hinchas por el acompañamiento durante el año.

Por último, el entrenador aseguró que Temperley afrontará el Reducido con sus herramientas futbolísticas y el apoyo de su gente. “Iremos con nuestras armas, nuestro fútbol y nuestra gente”, manifestó, y cerró su mensaje con tres palabras que marcan el camino para lo que viene: “Redoblar, insistir, creer”.