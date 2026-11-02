Empate para Lanús en la Fortaleza

Lanús empató con Gimnasia de Mendoza, en la zona sur del Conurbano, y llegó al quinto puesto de la tabla (noveno en la anual).

Lanús empató con Gimnasia de Mendoza, en la zona sur del Conurbano, y llegó al quinto puesto de la tabla (noveno en la anual).

Lanús empató 1-1 ante un Gimnasia de Mendoza, en un partido disputado en el estadio Néstor Díaz Pérez por la novena fecha de la Liga Profesional de Fútbol.

Gonzalo Lobos abrió el marcador en el cuarto minuto de descuento del primer tiempo, mientras que el tanto en contra de Raúl Loaiza a los 27 del segundo selló la igualdad.

El empate deja al equipo que dirige Mauricio Pellegrino en el quinto puesto de la zona A, con 25 unidades, mientras que el “Lobo” mendocino es séptimo, con 21 puntos.

En la próxima fecha, que definirá la fase regular del certamen y los puestos de playoffs, el “Granate” visitará a Central Córdoba mientras que el equipo de Darío Franco recibirá a Independiente Rivadavia. Ambos partidos son con fecha y hora a confirmar.