Habrá un refuerzo en el transporte por la visita del Papa

El Papa León XIV arribará el domingo a la Argentina y el lunes comenzará con la actividad. ¿Cómo funcionará el transporte?

El Papa León XIV arribará el domingo a la Argentina y el lunes comenzará con la actividad. ¿Cómo funcionará el transporte?

El obispo auxiliar de San Isidro y coordinador general de la visita del papa León XIV a la Argentina, monseñor Raúl Pizarro, confirmó que habrá un refuerzo de las frecuencias de trenes, colectivos y subtes durante las actividades del Pontífice.

Pizarro explicó que el lunes, declarado feriado nacional, el transporte público no solamente mantendrá sus servicios, sino que incrementará sus frecuencias para facilitar el traslado de los asistentes.

Pizarro confirmó en diálogo con Radio Rivadavia que León XIV aterrizará el domingo a las 16:30 en Aeroparque, donde será recibido por el presidente Javier Milei.

La agenda

La primera actividad del Pontífice será la visita al Cottolengo Don Orione de Claypole, luego encabezará un homenaje al general José de San Martín en la plaza que lleva su nombre, tras lo cual se trasladará a la Casa Rosada para mantener un encuentro de aproximadamente 20 minutos con Milei.

Posteriormente, ambos participarán de una reunión en el Palacio Libertador con gobernadores, legisladores, miembros del Poder Judicial y representantes del cuerpo diplomático.

El martes, León XIV viajará a Córdoba, donde celebrará una misa a las 10 en el predio de Fadea. Media hora antes recorrerá el lugar en Papamóvil para saludar a los fieles, que podrán participar de una vigilia desde la noche anterior.

Después de la ceremonia se trasladará al Arzobispado y realizará otro recorrido de tres kilómetros por la ciudad antes de dirigirse, por la tarde, a la Catedral, donde mantendrá un encuentro con sacerdotes, seminaristas y religiosos.

Esa misma noche, de regreso en Buenos Aires, el Papa encabezará un encuentro multitudinario con jóvenes en las inmediaciones del Monumento de los Españoles. Como en las demás actividades masivas, recorrerá previamente el lugar en Papamóvil para tomar contacto con los asistentes.

El miércoles, después de una visita al barrio porteño de Devoto, León XIV se trasladará a Luján, donde oficiará una misa a las 10. Allí recorrerá unos 2,9 kilómetros en Papamóvil desde la zona de la ruta 7 hasta el sector de la Basílica.