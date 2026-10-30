Alerta amarillo por tormentas en el Conurbano

El alerta amarillo por tormentas rige para la mañana y la tarde de este viernes. ¿Qué esperar el fin de semana?

El alerta amarillo por tormentas rige para la mañana y la tarde de este viernes. ¿Qué esperar el fin de semana?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, para la mañana de este viernes en la zona sur del Conurbano.

“Las mismas podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, ocasional granizo, ráfagas intensas y actividad eléctrica frecuente“, sostiene el organismo.

En este sentido, se remarca que se esperan valores de precipitación acumulada de entre 20 y 50 milímetros, que podrían ser superados en forma puntual.

En la zona sur del Conurbano, el alerta amarillo está vigente para la mañana y la tarde, mientras que la temperatura máxima anunciada es de 22 grados.

El fin de semana, en tanto, será agradable: la máxima del sábado sería de 24 grados y desciende a 23 el domingo. Cielo parcialmente nublado para el primer día, pero nublado y con tormentas aisladas en el cierre de la jornada dominical.