Almirante Brown: Restricciones en el tránsito por la visita del Papa

Desde este sábado comienzan las restricciones en tránsito por la visita de León XIV al Cottolengo Don Orione de Claypole. Cortes y desvíos.

Desde este sábado comienzan las restricciones en tránsito por la visita de León XIV al Cottolengo Don Orione de Claypole. Cortes y desvíos.

El Municipio de Almirante Brown informó que, en el marco de la visita del Papa León XIV al Pequeño Cottolengo Don Orione, se implementarán desde hoy importantes restricciones al tránsito vehicular principalmente sobre la Ruta Provincial N° 4.

A partir de las 23, quedará interrumpida la circulación sobre la avenida Monteverde desde la Rotonda El Vapor hasta un sector posterior al puente de Claypole, que también estará clausurado de forma temporal.

Los cortes

La Rotonda El Vapor estará interrumpida para quienes circulen en dirección a Claypole, mientras que continuará habilitada para los vehículos que se dirijan por ejemplo hacia la avenida Espora o retomen hacia el Viaducto “Papa Francisco”.

Alternativas de circulación para quienes se dirijan hacia Burzaco: deberán desviarse por Collet, Rotonda República de la India, Salaberry, Torres, 17 de Octubre, Juan José Paso, Alsina y Tripodi, para luego retomar la Ruta 4.

En tanto, aquellos vehículos que circulen hacia Quilmes deberán tomar por avenida Espora, 25 de Mayo, avenida República Argentina, Araujo, avenida Blas Parera, Fray Mamerto Esquiú, colectora del puente de Claypole, Diagonal Los Tilos, Catedral y avenida 17 de Octubre, para retomar posteriormente la Ruta 4.

El segundo desvío sentido hacia Quilmes será por la Av. Espora, Adolfo Alsina, Remedios de Escalada de San Martin, Catedral y Av. 17 de octubre para retomar posteriormente la Ruta 4.

Para acceder a un tercer desvío hacia Quilmes deberán tomar Av. Espora, Juan Sarcione, Olinda Bozan, Araujo, Av. Blas Parera, Fray Mamerto Esquiú, colectora del puente de Claypole, Diagonal Los Tilos, Catedral y avenida 17 de Octubre, para retomar posteriormente la Ruta 4.

Asistencia sanitaria

Por otra parte, para garantizar la adecuada asistencia sanitaria durante la visita del Sumo Pontífice, los hospitales nacionales de la Región Sanitaria VI y los establecimientos de salud del distrito dispondrán de sus estructuras y equipos de atención.

En Almirante Brown estarán disponibles el servicio 107 AB, con personal médico y de enfermería; los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS); los hospitales zonales generales de agudos Dr. Lucio V. Meléndez y Dr. Arturo Oñativia; el Hospital de Rehabilitación Dr. J. M. Jorge; la Unidad de Pronta Atención N° 5 y el Hospital Modular María Eugenia Álvarez N° 9.

El dispositivo sanitario también contará con el Sistema Integral de Emergencias Sanitarias, el Hospital El Cruce Dr. Néstor Kirchner y el Hospital de Alta Complejidad del Bicentenario de Esteban Echeverría, pertenecientes a la Región Sanitaria VI.