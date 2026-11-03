Luján se prepara para la gran misa del Papa León XIV

La misa será el 11 de noviembre, a las 10, en la Plaza Belgrano. El acceso al predio será con invitación, pero también habrá pantallas gigantes.

La misa será el 11 de noviembre, a las 10, en la Plaza Belgrano. El acceso al predio será con invitación, pero también habrá pantallas gigantes.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, compartió una serie de pautas para quienes vayan a participar de la misa que el Papa León XIV oficiará frente a la Basílica de Luján el miércoles 11 de noviembre.

La ceremonia religiosa comenzará a las 10 y será presidida por el Sumo Pontífice desde un gran escenario montado especialmente para la histórica ocasión sobre la Plaza Belgrano, ubicada frente al Santuario y Basílica Nuestra Señora de Luján.

Para llegar allí, Robert Francis Prevost hará un recorrido previo a bordo del Papamóvil a lo largo de la Avenida Nuestra Señora de Luján.

“Recordá que el ingreso a la plaza es únicamente con invitación previa; si no disponés de una, los patios abrirán el martes 10 a las 16:00 por orden de llegada para seguir el evento en pantallas gigantes, con una vigilia y festival desde las 18:00 en el Parque San Martín”, comunicó Alonso.

Tránsito

Los operativos de tránsito y cortes vehiculares comienzan el próximo viernes, “cerrándose totalmente el acceso a la ciudad el martes 10 al mediodía”, detalló el funcionario.

Habrá siete accesos por ruta con estacionamiento para autos y micros, “desde donde se realizará una caminata de entre 3 y 8,5 kilómetros, o bien se podrá utilizar el Tren Sarmiento con frecuencias reforzadas”.

¿Qué se puede llevar?

Estará permitido el uso de una mochila de hasta 15 litros con agua, comida, protector solar, abrigo, capa de lluvia y reposera.

Por el contrario, estará prohibido ingresar con vidrio, alcohol, mascotas, carpas y sombrillas.

“En todo el trayecto habrá 51 puestos de cuidado y 34 de hidratación asistidos por voluntarios con remera amarilla”, destacó Alonso.