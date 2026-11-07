Con la clasificación asegurada, Lanús viaja a Córdoba

Lanús visitará mañana, desde las 19.30, a Central Córdoba por la Fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

Lanús visitará mañana, desde las 19.30, a Central Córdoba por la Fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

Lanús, que viene de un empate, visitará mañana a Central Córdoba, en la Fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. Ya tiene la clasificación a los playoffs asegurada pero es una jornada de definiciones.

El plantel granate emprenderá esta tarde el viaje a Córdoba, el vuelo está previsto para las 18. El encuentro, válido por la última fecha del torneo Clausura, se disputará el domingo, en el Estadio Único Madre de Ciudades, a partir de las 19.30.

Álvaro Carranza será el encargado de administrar justicia en el partido y estará acompañado por Pablo Acevedo, Javier Viglietti (asistentes), Federico Benites (cuarto), Fernando Echenique (VAR) y Lucas Comesaña (AVAR).

En esta fecha se define la fase regular del certamen y los puestos de playoffs. El equipo que dirige Mauricio Pellegrino ocupa el quinto puesto de la zona A, con 25 unidades, producto de siete victorias, cuatro empates e igual cantidad de derrotas.