Comienza la venta de entradas para el clásico entre Argentina y Uruguay

A partir de las 16 comienza la venta de las entradas para ver a la Selección: los valores para presenciar el clásico entre Argentina y Uruguay.

A partir de las 16 comienza la venta de las entradas para ver a la Selección: los valores para presenciar el clásico entre Argentina y Uruguay.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informó que a partir de hoy se podrán adquirir las entradas para el amistoso entre la Selección argentina y Uruguay, que tendrá lugar el viernes 13 de noviembre en la Bombonera.

El valor

El clásico será el primero de los dos partidos que se disputarán en el país y las entradas generales costarán $95.000. El valor más alto será para la Preferencial, que valdrá $290.000.

Asimismo, las plateas altas “L” tendrán un valor de $140.000, las plateas medias “C”, “D”, y “M” costarán $180.000; Y tanto las bajas “L” como las medias “A” y “B” se ubican en $220.000 cada localidad.

Por último, el sector visitante para los hinchas de Uruguay costará $260.000.

La venta

La AFA aclaró que la venta de las localidades será únicamente por la plataforma digital deportick.com.

La venta general comenzará hoy a las 16 y se podrán canjear los tickets físicos desde el martes 10 al jueves 12 en las boleterías del estadio de Huracán, desde las 9 hasta las 15.