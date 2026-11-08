El papa León XIV pidió cuidar la democracia y convivir en las diferencias durante su primer discurso en Argentina

En un mensaje ante Javier Milei y representantes del arco político, el Sumo Pontífice llamó a fortalecer las instituciones, respetar los límites del poder y promover el diálogo. También reclamó una economía al servicio de las personas y mayor atención a los jóvenes.

En un mensaje ante Javier Milei y representantes del arco político, el Sumo Pontífice llamó a fortalecer las instituciones, respetar los límites del poder y promover el diálogo. También reclamó una economía al servicio de las personas y mayor atención a los jóvenes.

El papa León XIV brindó este domingo su primer discurso en la Argentina, durante un encuentro con el presidente Javier Milei, autoridades nacionales y representantes del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad. En su mensaje, pidió defender la democracia, aprender a convivir más allá de las diferencias políticas y orientar las decisiones de gobierno hacia el bien común.

“Hay que aprender a convivir, más allá de las diferencias”, expresó el Pontífice, quien destacó la importancia del diálogo y el encuentro para el crecimiento de una sociedad. Además, sostuvo que quienes ejercen responsabilidades públicas deben actuar con prudencia, reconocer los límites del poder y poner sus capacidades al servicio de toda la comunidad.

En materia económica, León XIV dejó una de las definiciones más contundentes de su discurso: “La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía”. También advirtió sobre la necesidad de prestar atención a los jóvenes y señaló que una nación debe preguntarse en qué ha fallado cuando sus nuevas generaciones necesitan abandonar sus tierras para cumplir sus sueños.

Por otra parte, el Papa reclamó fortalecer la educación, la formación profesional y la universidad, además de mejorar el cuidado de los adultos mayores y las personas con discapacidad. También pidió defender la vida desde sus primeros momentos. Al comienzo de su mensaje, recordó a Francisco y destacó el significado especial de visitar la tierra donde su antecesor argentino comenzó su historia dentro de la Iglesia.