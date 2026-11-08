León XIV se despidió de Uruguay: “Los llevo en mi corazón y les pido que me sigan acompañando con sus oraciones”

El Papa concluyó su visita al país vecino con un mensaje de agradecimiento a los fieles y pidió que continúen acompañándolo con sus oraciones.

El Papa concluyó su visita al país vecino con un mensaje de agradecimiento a los fieles y pidió que continúen acompañándolo con sus oraciones.

El papa León XIV se despidió de Uruguay con un mensaje de agradecimiento y un llamado a la unidad y la paz, durante su última celebración en la Basílica de la Virgen de los Treinta y Tres Orientales, en Florida. El Pontífice concluyó así su recorrido por el país antes de trasladarse a la Argentina para continuar con su visita pastoral.

Durante su saludo final, agradeció a las autoridades civiles y religiosas, a los organizadores, voluntarios, familias y comunidades que colaboraron para hacer posible su visita. También destacó la recepción que tuvo en Montevideo, Paysandú y Florida, y describió al pueblo uruguayo como una comunidad de “corazón generoso” y capaz de realizar grandes cosas.

En su mensaje, León XIV convocó a los fieles a seguir multiplicando “la fe, la esperanza y la caridad” y sostuvo que lo compartido durante esos días debía proyectarse más allá de las ciudades que recorrió. Además, encomendó al país a la protección de la Virgen de los Treinta y Tres y pidió que Dios guíe al pueblo uruguayo por caminos de unidad y paz.

Finalmente, el Papa dejó una última expresión de afecto antes de cerrar su despedida: “Los llevo en mi corazón y les pido que me sigan acompañando con sus oraciones”. Luego rezó el Ángelus junto a los fieles presentes en la Basílica y emprendió su traslado hacia la Argentina, donde continuará con su agenda pastoral.