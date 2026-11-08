Aerolíneas Argentinas inició el operativo para trasladar al papa León XIV a la Argentina

Un avión Boeing 737 MAX 8 despegó desde Aeroparque rumbo a Montevideo para buscar al Sumo Pontífice. El operativo contempla cinco vuelos entre Uruguay, Buenos Aires, Córdoba y Lima, durante su visita al país.

Un avión Boeing 737 MAX 8 despegó desde Aeroparque rumbo a Montevideo para buscar al Sumo Pontífice. El operativo contempla cinco vuelos entre Uruguay, Buenos Aires, Córdoba y Lima, durante su visita al país.

Aerolíneas Argentinas inició este domingo el operativo para trasladar al papa León XIV a la Argentina, en el marco de su gira por Sudamérica. Un avión de la compañía de bandera despegó al mediodía desde el Aeroparque Jorge Newbery con destino a Montevideo, donde recogerá al Santo Padre y a su comitiva oficial.

La aeronave asignada para este primer traslado es un Boeing 737 MAX 8, matrícula LV-KKD, que conectará la capital uruguaya con Buenos Aires. El vuelo AR1091 tiene prevista su partida desde Montevideo a las 15.30 y su arribo a Aeroparque a las 16.25. Además, otro avión Boeing 737 carguero realizará el traslado del equipaje de la delegación, con llegada estimada a las 16.55.

El operativo aéreo comprende cinco vuelos programados entre el 8 y el 11 de noviembre, que conectarán Montevideo, Buenos Aires, Córdoba y Lima. El martes 10, un Boeing 737 MAX 8 trasladará a la comitiva desde Aeroparque hacia Córdoba a las 7.30, con regreso previsto para las 17. El miércoles 11, un Airbus A330-200 partirá desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza a las 14 con destino a Lima, Perú, donde continuará la gira del Pontífice.

Para concretar los traslados, Aerolíneas Argentinas dispuso un esquema especial que requiere la coordinación de distintas áreas de la compañía, autoridades aeroportuarias y organismos involucrados. La operación busca garantizar el transporte del Papa León XIV, su comitiva y el equipaje durante las distintas etapas de su visita, prevista hasta el próximo miércoles 11 de noviembre.