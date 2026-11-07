¿Cuándo vuelven a abrir los bancos en la Provincia?

Desde el viernes no hay atención en los bancos, situación que se extenderá hasta el miércoles en la provincia de Buenos Aires.

Desde el viernes no hay atención en los bancos, situación que se extenderá hasta el miércoles en la provincia de Buenos Aires.

Las sucursales de los bancos argentinos permanecerán cerradas en los próximos días, con hasta seis días seguidos sin brindar atención al público a causa del día festivo del sector, el fin de semana y los feriados por la visita del Papa León XIV.

La interrupción de la atención presencial en las sedes de las entidades financieras se extenderá durante casi una semana en gran parte del país, donde se juntó el Día del Bancario con los feriados decretados a raíz de la llegada del Santo Padre.

El primer día con las sucursales cerradas fue el viernes con motivo del Día del Bancario, que tiene alcance nacional, por lo que en ninguna jurisdicción se podrán realizar trámites presenciales. Se suman los dos días del fin de semana.

El comienzo de la semana próxima tendrá el arribo del Papa León XIV al país, por lo que será feriado nacional el lunes 9 de noviembre, por lo que las sucursales bancarias tampoco abrirán. Lo mismo sucederá el martes 10 de noviembre, ya que el Banco Central (BCRA) dispuso feriado bancario en todo el territorio nacional.

Además, en la provincia de Buenos Aires habrá otro día sin atención bancaria, ya que el miércoles 11 de noviembre el Papa visitará Luján y habrá feriado en el territorio bonaerense, por lo que en este caso se sumarán 6 jornadas seguidas sin bancos.

A pesar de que los bancos no atenderán presencialmente, hay varias operaciones bancarias que pueden realizarse habitualmente a través de los canales digitales que posee cada entidad y en los que están registrados los clientes.

De esta manera, seguirán funcionando el home banking y las aplicaciones móviles de los bancos, que permiten administrar cuentas, consultar movimientos y efectuar pagos sin necesidad de concurrir a una sucursal. También se podrán utilizar cajeros automáticos.