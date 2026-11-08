Franco Colapinto terminó 13° en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1

Franco Colapinto finalizó en el decimotercer puesto del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, disputado este domingo en el circuito de Interlagos, en San Pablo. El argentino, que largó desde la misma posición tras una serie de sanciones a otros pilotos, no pudo meterse en la zona de puntos en una carrera marcada por la pista húmeda.

La competencia quedó en manos del británico Lando Norris, con McLaren, mientras que el neerlandés Max Verstappen y el francés Isaac Hadjar, ambos de Red Bull, completaron el podio. Por su parte, Mercedes se consagró campeón del Campeonato de Constructores gracias a la temporada de Kimi Antonelli y George Russell.

Durante la carrera, Colapinto consiguió avanzar hasta el décimo puesto en la vuelta 49, luego de superar a Nico Hülkenberg. Sin embargo, el alemán recuperó la posición por fuera de la pista y, posteriormente, el argentino perdió otro lugar en una disputa con Arvid Lindblad, que lo dejó decimotercero, justo por delante de su compañero de equipo, Pierre Gasly.

En las últimas diez vueltas, el regreso de la lluvia obligó a los pilotos a cambiar nuevamente los neumáticos. En ese contexto, también quedó bajo investigación Kimi Antonelli por un cruce peligroso en el carril de boxes con Colapinto. Finalmente, el argentino completó la carrera sin poder sumar puntos y cerró su participación en Brasil en el puesto 13.