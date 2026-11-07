En octubre, la canasta básica de alimentos aumentó un 2%

Un informe de Consumidores Libres advierte que la canasta básica de alimentos aumentó 27,88% en los primeros 10 meses del año. ¿Los productos más golpeados?

Un informe de Consumidores Libres advierte que la canasta básica de alimentos aumentó 27,88% en los primeros 10 meses del año. ¿Los productos más golpeados?

Los alientos siguen aumentando, especialmente aquellos que son de consumo popular, como aceite, azúcar, leche, papa y carne picada. Éstos fueron algunos de los insumos que más se encarecieron en octubre.

“El precio de los 21 productos de la llamada ´canasta básica de alimentos´ tuvo un aumento del 1.97% durante el mes de octubre del año 2026. Desde el 1° de enero la suma acumulada es del 27.88%“, informó Consumidores Libres.

CANASTAS

En la canasta de “Almacén”, entre los productos que más aumentaron aparecen el aceite, que aumentó un 1,89%; azúcar, 6,52%; pan, 3,33%; leche, 1,48%. El combo total pasó de $44.300 a $44.900; es decir, la suba mensual fue de 1,35%, pero llega al 10,37% en el acumulado.

Por otro lado, en la “Verdulería” los dos productos que más subieron su precio fueron la papa negra, que aumentó un 17,86%, y la cebolla, 13,33%. La canasta pasó de $26.300 a $27.900, que se traduce en un alza del 6,08% mensual y 51,63% en 10 meses.

En la “Carnicería”, el aumento más significativo fue el de la carne picada, que subió un 2,01%, pero también se destaca el del asado, cuyo aumento fue del 1,31% en octubre. Los cuatro cortes medidos (se suman paleta y bola de lomo) se conseguían por $82.000 en septiembre y ahora no se compran por menos de $82.800. La suba mensual fue del 0,98% pero llega al 32,27% en el acumulado.

El reporte de Consumidores Libres indica que la suba de enero fue del 3,96%, 3,98% de febrero, 2,64% en marzo, 2,69% en abril, 2,12% en mayo, 2,15% en junio, 1,67% en julio, 1,73% en agosto, 2,02% en septiembre y 1,97% en octubre. El acumulado es de 27,88% mientras que en 2025, la canasta básica de alimentos aumentó un 30.62.