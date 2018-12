Con críticas a Cambiemos, Gray se prepara para asumir la conducción del PJ bonaerense

En los últimos días, apuntó contra las políticas de Cambiemos, tanto a nivel nacional como provincial, por hechos puntuales que tienen lugar en Esteban Echeverría. Mientras tanto, Fernando Gray se prepara para asumir la presidencia del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires.

Asumirá el lunes el cargo, en reemplazo del jefe comunal de Merlo, Gustavo Menéndez, quien había solicitado licencia.

“En el peronismo bonaerense nos estamos uniendo, trabajando con un gran esfuerzo para lograr la unidad con la confluencia de todos los sectores”, señaló, según consigna la agencia Télam, en vísperas de su asunción.

Previo al acto de recambio de autoridades, el peronismo de la provincia de Buenos Aires realizará una reunión de Consejo, a las 14, en el Centro Cultural del Suterh de Venezuela y Balcarce en la ciudad de Buenos Aires con el eje puesto en la situación de los municipios, para definir las estrategias que le permitan triunfar en las urnas tras tres derrotas consecutivas.

Críticas a Cambiemos

En la previa al recambio de autoridades en el PJ bonaerense, pero con la firme intención de unir al peronismo de cara a las elecciones generales del año próximo, el Intendente apuntó contra la gestión de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal por distintos episodios que tienen a su distrito como epicentro.

El viernes salió al cruce de las autoridades por el conflicto en la avícola Cresta Roja. “Que triste tener que usar las primeras ambulancias de SAME para socorrer a los trabajadores de Cresta Roja reprimidos por pedir trabajo”, señaló a través de Twitter. Y apuntó: “Pido a la gobernadora y al presidente un mínimo de sensibilidad para que podamos pasar unas fiestas en paz y con esperanza”.

Puso como ejemplo a uno de los trabajadores reprimidos el viernes. “Mauricio es vecino de Esteban Echeverría. Es una persona honesta, de trabajo. Trabajó 8 años en Cresta Roja. Fue despedido y no cobró la indemnización. Tiene un hijo de 11 años. Trabajaba todo el día y su sueño era que su hijo tuviera una buena educación. Ahora, tiene que sacarlo del colegio porque no puede pagar la cuota”, planteó. Y aclaró que “Mauricio solo pide pacíficamente un trabajo. Pero lo despiden, no le pagan y le pegan”.

Que triste tener que usar las primeras ambulancias de SAME para socorrer a los trabajadores de Cresta Roja reprimidos por pedir trabajo. pic.twitter.com/8ErPk7i50W — Fernando Gray (@fernandogray) 14 de diciembre de 2018



También expresó su malestar por la factura de luz que le llegó al hospital Santamarina de Monte Grande. “En octubre de 2015 pagamos 8 mil pesos de servicio de luz del Hospital Municipal Santamarina, en septiembre de 2018 recibimos una factura por más de 3 millones de pesos”, explicó, al tiempo que advirtió que “el tarifazo hace inviable cualquier presupuesto familiar o estatal”, en sintonía con lo expuesto por la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires.