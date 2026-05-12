Impactante incendio en una vivienda de Ministro Rivadavia

Las llamas tomaron por completo la vivienda de dos pisos y provocaron pérdidas totales. No se informaron heridos.

Las llamas tomaron por completo la vivienda de dos pisos y provocaron pérdidas totales. No se informaron heridos.

Los Bomberos Voluntarios de Almirante Brown (BVAB) sofocaron las llamas que tomaron por completo una vivienda de Ministro Rivadavia y provocaron pérdidas totales.

El siniestro se registró en las últimas horas en una vivienda de dos plantas, ubicada en la calle Irizar al 1100 de Ministro Rivadavia.

Las imágenes dan cuenta de la destrucción total y no se descartan daños estructurales en la casa. No se informaron víctimas fatales ni heridos.

“Trabajaron en la extinción, Bomberos Almirante Brown, con el apoyo de personal de Defensa Civil, del servicio de ambulancias municipal y policial”, precisaron las fuentes.