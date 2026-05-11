Tren Roca: Renovarán las vías entre Constitución y Temperley

Con el fin de renovar la vía cuádruple entre Plaza Constitución y Temperley, Trenes Argentinos Infraestructura, convocó a dos licitaciones públicas cuyos sobres de ofertas se abrirán el 7 y el 13 de julio.

Los trabajos demandarán un máximo de 720 días y la ocupación de vía será de cinco horas por día de lunes a viernes hábiles, y total los sábados, domingos y feriados, por lo que no circularán trenes entre Plaza Constitución y Temperley y Plaza Constitución y Quilmes durante 2 años.

La última renovación de las cuatro vías entre Constitución y Temperley se realizó antes de la electrificación de los ramales a Glew y Ezeiza, inaugurada el 6 de noviembre de 1985, hace poco más de 40 años.

Ahora se concretará con la última tecnología: riel largo soldado, durmientes de hormigón pretensado monoblock (a razón de 1667 por kilómetro) y fijaciones elásticas -que permitirá a las formaciones desarrollar una velocidad máxima de 120 kilómetros por hora-, renovándose también los Aparatos de Vía (ADV), que permiten el paso de los trenes de una a otra vía, y los cruces a nivel vehiculares y peatonales y también los exclusivamente peatonales, utilizándose en las calzadas losetas de hormigón premoldeado.

La magnitud de la obra -son 17 kilómetros, por lo que se intervendrán 68 kilómetros de vías- llevó a dividirla en dos tramos: entre las progresivas kilométricas 4,600 y 15,800 y entre ese último punto y 18,299.

A su vez, el primer tramo está dividido en dos renglones, cada uno de los cuales demandará 540 días de tareas. El primero -entre los kilómetros 4,600 y 10,200 incluye los pasos a nivel peatonales ubicados a la altura de la avenida General Rodríguez, Juncal-Gálvez y Eva Perón; las estaciones Gerli y Lanús y cuatro cruces a bajo nivel, entre ellos el Vicente Damonte-Tucumán, cuyo puente metálico será renovado.

Además, se intervendrán las estaciones para brindar accesibilidad a las personas con movilidad reducida en cumplimiento de la Ley 24.314 y el Decreto Reglamentario 914/97. En Gerli (kilómetro 6,482) se demolerá la escalera sur, se construirá una nueva y se instalará un ascensor.

En Lanús (kilómetro 9,030) se realizará la demolición parcial de tres escaleras en el túnel peatonal central, se instalarán tres ascensores, se desinstalarán las líneas de molinetes en el andén isla, y se colocarán nuevas líneas de molinetes en los accesos por escalera y ascensor lado Este.

En Escalada (kilómetro 11,212) se retirará la escalera metálica lado Este del puente peatonal Sur y luego se la reinstalará, se prolongará la pasarela metálica existente, con adecuación de apoyo, se colocarán cuatro ascensores, se construirá un nuevo acceso lateral al Oeste del puente peatonal y se instalarán dos molinetes aptos para sillas de ruedas junto a los ascensores.

El segundo renglón, entre los kilómetros 10,200 y 15,800 incluye los pasos peatonales de Godoy Cruz-Cabrera, Capello-Medrano, Larrea-Melo y Portela-Pedernera; los cruces vehiculares y peatonales de Fonrouge-Boedo y Cerrito-Garibaldi; las estaciones Remedios de Escalada, Banfield y Lomas de Zamora y cuatro pasos a bajo nivel, entre ellos el de la calle Pereyra Lucena, cuyo puente metálico será renovado.

El tramo entre los kilómetros 15,800 y 18,299 los trabajos demandarán dos años porque incluye el denominado cuadro de la estación Temperley, donde se localizan 59 ADVs, los que permiten distintas alternativas de vías de circulación para los trenes procedentes de Constitución que se dirigen a Bosques, Glew/Alejandro Korn y Ezeiza y viceversa, como así también para acceder al ramal a Haedo.

Las tareas incluirán el retiro de los actuales tramos de vía y de la piedra balasto, nivelado, colocación de un manto geotextil y luego los nuevos tramos de vía prearmados con el correspondiente vuelco de balasto.

Además, la reinstalación de los dispositivos relativos a la señalización y el sistema ATS (Automatic Train Stop), que detiene a las formaciones si superan una señal luminosa en rojo o les reduce la velocidad si la hicieron a una mayor cuando la señal está en amarillo.