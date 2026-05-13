Comenzó la cuenta regresiva para el Mundial: falta menos de un mes

El 11 de junio será la apertura del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Habrá tres shows y entre los artistas que los protagonizarán aparecen Katy Perry, Alanis Morisette y Los Ángeles Azules.

El 11 de junio será la apertura del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Habrá tres shows y entre los artistas que los protagonizarán aparecen Katy Perry, Alanis Morisette y Los Ángeles Azules.

A menos de un mes del inicio del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, crecen las expectativas. Esta edición contará con la particularidad de que por primera vez serán tres los países organizadores y, además, se realizará un show antes del partido inaugural de cada uno de los anfitriones.

Para el primer partido que se dispute en México el 11 de junio, cuando la selección azteca se enfrente con Sudáfrica tal como ocurrió en el inaugural del Mundial 2010, cantarán Maná, Alejandro Fernández, Belinda y Los Ángeles Azules, además de la cantante sudafricana Tyla.

Solo un día después se disputará en Toronto el primer partido de Canadá, que se enfrentará con Bosnia y Herzegovina. En esta ocasión, los artistas que dirán presente serán Muchael Bublé, quien es más que reconocido en la Argentina por ser la pareja de Luisana Lopilato, Alanis Morisette y Alessia Cara.

Ese mismo día también debutará Estados Unidos, que tendrá un más que interesante enfrentamiento con Paraguay, una selección que llega muy bien a la cita mundialista. Los artistas que buscarán deslumbrar a todos los presentes en el SoFi Stadium serán Katy Perry, el rapero Future y el DJ Sanjoy. Además, la cantante Lisa compartirá escenario con la paraguaya Marilina Bogado.

Días atrás, el entrenador de la Selección, Lionel Scaloni, definió la prelista de futbolistas que pueden ser convocados para el compromiso. Dentro de los “reservados” aparecen 11 jugadores que se desenvuelven en el fútbol local, ya sea en River, Boca o Racing. Del total, 26 viajarán al Mundial.

La Scaloneta, en el Grupo J, no solo llegará como campeona vigente, sino también con el desafío de ir en busca de la cuarta estrella y de intentar igualar lo logrado por Italia (1934 y 1938) y Brasil (1958 y 1962), los únicos seleccionados que conquistaron dos Mundiales consecutivos.

La apertura del torneo será el jueves 11 de junio en el mítico Estadio Azteca, donde México —uno de los anfitriones— enfrentará a Sudáfrica en el partido inaugural del Grupo A.