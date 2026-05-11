Prelista oficial de futbolistas reservados para el Mundial

Lionel Scaloni definió la prelista para el Mundial 2026. Hay 11 futbolistas del ámbito local.

Lionel Scaloni definió la prelista para el Mundial 2026. Hay 11 futbolistas del ámbito local.

A un mes del inicio del Mundial 2026, el entrenador de la Selección, Lionel Scaloni, definió la prelista de futbolistas que pueden ser convocados para el compromiso.

Dentro de los “reservados” aparecen 11 jugadores que se desenvuelven en el fútbol local, ya sea en River, Boca o Racing. Del total, 26 viajarán al Mundial.

La Scaloneta, en el Grupo J, no solo llegará como campeona vigente, sino también con el desafío de ir en busca de la cuarta estrella y de intentar igualar lo logrado por Italia (1934 y 1938) y Brasil (1958 y 1962), los únicos seleccionados que conquistaron dos Mundiales consecutivos.

La apertura del torneo será el jueves 11 de junio en el mítico Estadio Azteca, donde México —uno de los anfitriones— enfrentará a Sudáfrica en el partido inaugural del Grupo A.

La prelista