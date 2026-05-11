Se definen los cuartos de final del Apertura de la LPF

Los cruces del martes y el miércoles por los cuartos de final del Apertura de la LPF. Se empieza a definir la competencia.

Los cruces del martes y el miércoles por los cuartos de final del Apertura de la LPF. Se empieza a definir la competencia.

Tras un fin de semana lleno de actividad y algunas sorpresas, se largan los cuartos de final del Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

La actividad comenzará el 12 de mayo. En Córdoba, Belgrano recibirá a las 19 a un sorprendente Unión de Santa Fe.

En el segundo turno del martes, a las 21.30, Huracán visitará a Argentinos Juniors en La Paternal, que llega de vencer a Lanús.

La otra mitad de la llave se resolverá el próximo miércoles 13 de mayo. En el primer turno, Rosario Central se medirá ante Racing en el Gigante de Arroyito.

El cierre de los cuartos de final, en el segundo turno, estará a cargo de River Plate y Gimnasia y Esgrima La Plata.