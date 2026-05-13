Diputados debate el recorte de subsidios previstos en la Ley de Zonas Frías

En la provincia de Buenos Aires, 50 distritos se verán afectados por este recorte de subsidios que impulsa el oficialismo.

En la provincia de Buenos Aires, 50 distritos se verán afectados por este recorte de subsidios que impulsa el oficialismo.

La Cámara de Diputados debatirá este miércoles en comisión un proyecto que recorta el régimen de subsidios al gas previsto en la ley de Zonas Frías, que el oficialismo quiere sancionar en una sesión especial que convocará el próximo 20 de mayo.

La iniciativa que sólo los mantiene en la Patagonia, Malargüe, la Puna y en hogares vulnerables incluidos en los subsidios focalizados se tratará en un plenario de las comisiones de Energía y Combustibles y de Presupuesto, que presiden los libertarios Facundo Correa Llano y Bertie Benegas Lynch.

Primero expone la secretaria de Energía, Carmen Tettamanti, y luego comenzará a debatirse el dictamen de comisión que la Libertad Avanza aspira a debatir en la sesión de la próxima semana junto con el Tratado de Cooperación en materia de Patentes y la Ley Hojarasca.

Para avanzar en el dictamen del proyecto necesita el respaldo de los bloques dialoguistas de Fuerzas del Cambio, Provincias Unidas, Innovación Federal, Producción y Trabajo, Elijo Catamarca e Independencia. Hasta ahora ninguno de los bloques dialoguistas confirmó que respaldará el proyecto ya que a muchos de ellos los afectará este recorte de los subsidios al gas.

En la provincia de Buenos Aires sentirán este recorte 50 municipios, entre los que están Mar del Plata, La Plata y sus alrededores, Tandil, Olavarría, Azul, Necochea, Tres Arroyos, Junín, y Pergamino, entre otras.

En Córdoba, 13 departamentos están incorporados en la ley de Zona Fría, y lo mismo pasa en las localidades del sur de la provincia, así como en localidades de Mendoza-con excepción de Malargüe-San Juan y San Luis. El beneficio se había extendido en el 2021 a localidades de Tucumán, Catamarca y La Rioja.