La magia y el color llegaron al Lucio Meléndez

Florencia Menéndez es una artista plástica supo llevar su arte al hospital Luisa C. de Gandulfo, al barrio Tupac Amarú de San Salvador de Jujuy, el parque Finky, el Teatro Tomás Ferry de la ciudad de Cienfuegos y las paredes de Temperley. Ahora, sus pinturas -que contagian alegría e invitan a soñar- también visten las paredes del hospital Lucio Meléndez de Almirante Brown. “Esto fue como un lujo que me pude dar antes de fin de año”, admitió.

La reconocida muralista, que también muestra su compromiso con la comunidad, realizó el fin de semana pasado un mural participativo en el área de emergencias del hospital Lucio Meléndez de Almirante Brown. Mariposas, árboles, colores, vida. La propuesta surgió por una conocida que trabaja allí, quien le pidió cuadros para colgar en las paredes que mostraban un deslucido blanco. “Ella me pidió que lleve cuadros y cuando vi que estaba todo tan blanco me ofrecí a hacer un mural. Fue Una actividad muy gratificante para mí”, señaló en diálogo con Info Región.

“Estoy a full con el proyecto en 25 de Mayo pero esto fue como un lujo que me pude dar antes de fin de año. Cuando surge algo así, a beneficio de un hospital, a mi me mueve mucho y trato de ayudar cada vez que puedo”, explicó la artista a este medio, en relación a la actividad artística que se realizó sábado pasado en el centro de salud de Brown. Y sabe transmitir alegría y esperanza a través de su obra. Es que no es la primera vez que lo hace sino que en 2015 también pintó el hospital Luisa Gandulfo de Lomas de Zamora, donde le puso magia a las habitaciones del área de Pediatría.

Menéndez precisó que también se donaron siete cuadros para los consultorios y uno que se hizo de forma participativa en su taller, sobre violencia de género, que fue a un pasillo del hospital. Además, destacó la solidaridad de los voluntarios que la ayudaron en esta tarea tan noble: “Todos los que fueron además donaron ropa, pañales y algunos alimentos no perecederos”, puntualizó.

¿Cómo sigue su trabajo? “El año que viene voy a seguir full time con mi trabajo en 25 de Mayo, porque queda mucho por hacer, hay mucha ansiedad y muchos vecinos esperando”, explicó la muralista, pero dejó en claro que cuando la necesiten, va a estar a disposición. “Siempre que surja un fin solidario y pueda ayudar, lo voy hacer”, concluyó.