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Lanús profundizó su crisis y quedó eliminado del Torneo Apertura

deberá reacomodarse rápidamente para afrontar los compromisos decisivos del certamen continental, donde aún mantiene chances de clasificación.

Lanús cayó 2 a 0 ante Argentinos Juniors en el estadio Estadio Diego Armando Maradona y quedó eliminado en los octavos de final del Torneo Apertura. El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino no logró recuperarse del duro golpe sufrido en Bolivia ante Always Ready y cerró una semana para el olvido, quedando afuera del certamen local y obligado a enfocarse exclusivamente en la Copa Libertadores.

El “Granate” volvió a mostrar dificultades defensivas y escasa generación de juego en los metros finales. A los 27 minutos del primer tiempo, Francisco Álvarez apareció sin marcas dentro del área y conectó de cabeza un centro de Nicolás Oroz para abrir el marcador para el conjunto de La Paternal. Lanús sintió el impacto y nunca pudo encontrar claridad para reaccionar.

En el complemento, Pellegrino movió el banco con variantes ofensivas en busca del empate, pero el equipo volvió a carecer de profundidad y chocó constantemente con la solidez defensiva local y las respuestas de Brayan Cortés. Cuando el partido se terminaba, Alan Lescano aprovechó una gran salida de Román Riquelme y definió con categoría para sentenciar el 2 a 0 definitivo a los 50 minutos.

La derrota profundiza el delicado momento futbolístico de Lanús, que venía de recibir un duro 4 a 0 frente a Always Ready por la Copa Libertadores y ahora quedó fuera del Torneo Apertura. Con este panorama, el conjunto del sur deberá reacomodarse rápidamente para afrontar los compromisos decisivos del certamen continental, donde aún mantiene chances de clasificación.

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