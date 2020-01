Brown puso primera y arrancó la pretemporada

Brown de Adrogué dio comienzo este sábado a la pretemporada en el Lorenzo Arandilla. El refuerzo Juan Manuel Requena entrenó con el resto del plantel.

La práctica comenzó a las 9 y se extendió hasta las 11.30. Brown se entrena con la mente puesta en revertir lo hecho en el último tramo del año pasado. El equipo de Adrogué se encuentra en la 14° posición de la tabla con 15 puntos. Se encuentra a dos puestos del último, All Boys, en la Zona B de la Primera Nacional.

En lo que respecta al mercado de pases, está por definirse la llegada de un nueve y un cinco. Tras una reunión con el vicepresidente de la institución, Martín Camarero, el DT precisó que dentro de los delanteros hay dos posibles: Cristián Fontana y Gastón Verón. “El primero que me diga que sí lo cierro”, adelantó. “A mí me gusta mucho el (cinco) de Argentinos Juniors, Facundo Barboza, pero no sé en qué condiciones está”, apuntó.

Brown de Adrogué realizará en Balcarce la parte más intensa de la pretemporada, desde el 12 hasta el 18 de enero.

El entrenamiento

El desarrollo del primer entrenamiento del año se dividió en etapas, pero se hizo hincapié en el fútbol en espacios reducidos y en la preparación física.

El delantero Matías Linas entrenó diferenciado ya que se está recuperando de una rotura de meniscos, mientras que los mediocampistas Iván Becker y Fernando Enrique terminaron la mañana con algunas molestias físicas.

Las bajas

Vico busca sumar dos nuevas caras para rearmar el equipo, tras las bajas de Gastón Grecco, Rodrigo Burgos, Fernando Cosciuc y Emanuel Coronel.

Coronel suspendió su préstamo para volver a Banfield, Cosciuc regresó a Huracán y Burgos no fue tenido en cuenta por el entrenador para el 2020. Grecco, en tanto, es el único que continuará vinculado al Tricolor ya que es el nuevo coordinador de las categorías inferiores.