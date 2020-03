Trotta confía en destrabar el conflicto en Santa Fe y Entre Ríos

Se trata de dos de las cuatro provincias que no comenzaron con el ciclo lectivo este lunes. En Santa Cruz y Chubut dictaron la conciliación obligatoria.

El ciclo lectivo empezó normalmente esta mañana en 20 de los 24 distritos, ya que Santa Cruz y Chubut dictaron en las últimas horas la conciliación obligatoria, mientras Jujuy, Santa Fe, Neuquén y Entre Ríos continúan dialogando. El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, dijo hoy tener “mucha confianza” en destrabar las “líneas de conflictos” docentes en Santa Fe y Entre Ríos.

“Santa Fe y Entre Ríos son dos provincias con las que estamos dialogando, y tenemos mucha confianza que en las próximas horas se pueda resolver” el conflicto, para “que puedan empezar las clases el miércoles y el jueves”, dijo el funcionario, quien tenía previsto recorrer las provincias de Formosa, Santiago del Estero y Tucumán para formar parte de los actos de inicio de los ciclos lectivos.

Trotta aseguró también que otra provincia en la que está puesta “la mayor atención es Chubut, porque no sólo hay que lograr cumplir con los 180 días de clases, sino que también hay que desplegar todas las estrategias pedagógicas para que los niños y niñas recuperen los saberes no adquiridos en 2018 y 2019”. Debe hacerse un “abordaje pedagógico particular para garantizar los saberes”.